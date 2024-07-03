Крупина Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина Зоя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Геннадий Федорович

Рождение ребёнка
07.02.1952

Сын: Крупин Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Крупин Геннадий Федорович

Рождение ребёнка
23.05.1963

Сын: Крупин Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Крупин Геннадий Федорович

Смерть
Неизвестно

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