Крупина Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1952
Сын: Крупин Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Крупин Геннадий Федорович
Рождение ребёнка
23.05.1963
Сын: Крупин Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Крупин Геннадий Федорович
Смерть
Неизвестно