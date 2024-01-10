Штургиевич (Странковска (Ягинты)) Гражина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штургиевич (Странковска (Ягинты)) Гражина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Странковски Болеслав

Мать: Рутковска Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штургиевич Даниэл

Отец ребёнка: Штургиевич Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ставорко Анна

Отец ребёнка: Штургиевич Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штургиевич Карол

Отец ребёнка: Штургиевич Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клейбук Рената

Отец ребёнка: Штургиевич Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штургиевич Станислав

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