Штургиевич (Странковска (Ягинты)) Гражина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Странковски Болеслав
Мать: Рутковска Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штургиевич Даниэл
Отец ребёнка: Штургиевич Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ставорко Анна
Отец ребёнка: Штургиевич Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штургиевич Карол
Отец ребёнка: Штургиевич Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клейбук Рената
Отец ребёнка: Штургиевич Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штургиевич Станислав