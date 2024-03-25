Мавлютов Жяфяр Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мавлютов Хасян Идрисович
Мать: Мавлютова Кадича
Рождение ребёнка
197
Сын: Мавлютов Рафаэль Жяфярович
Мать ребёнка: Мавлютова Ряхиля
Рождение ребёнка
1973
Сын: Мавлютов Рамиль Жяфярович
Мать ребёнка: Мавлютова Ряхиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавлютова Ряхиля
Смерть
Неизвестно