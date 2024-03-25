Мавлютов Жяфяр Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлютов Жяфяр Хасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мавлютов Хасян Идрисович

Мать: Мавлютова Кадича

Рождение ребёнка
197

Сын: Мавлютов Рафаэль Жяфярович

Мать ребёнка: Мавлютова Ряхиля

Рождение ребёнка
1973

Сын: Мавлютов Рамиль Жяфярович

Мать ребёнка: Мавлютова Ряхиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавлютова Ряхиля

Смерть
Неизвестно
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