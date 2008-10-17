Снитенко (Кормилец) Ольга Сергеевна
Место рожденияМосква, город Москва, Россия
Дата рождения12.03.1972
Дата смерти17.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.10.2008
Похороны
Неизвестно