Снитенко (Кормилец) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снитенко (Кормилец) Ольга Сергеевна

Место рождения

Москва, город Москва, Россия

Дата рождения

12.03.1972

Дата смерти

17.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.10.2008
Похороны
Неизвестно

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