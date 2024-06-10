Садкова (Корняшева) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садкова (Корняшева) Ульяна Ивановна

Место рождения

Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1805

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Дочь отставного солдата
Рождение ребёнка
1758

Сын: Садков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич

Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Тороканова (Садкова) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич

Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Садков Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Садкова Маремьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Садков Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Садков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич

Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1805

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