Садкова (Корняшева) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь отставного солдата
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Тороканова (Садкова) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Садков Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Садкова Маремьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Садков Алексей Фомич
Смерть
1805