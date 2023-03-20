Афанасья Лазарева
женский, родилась 1862, д.Погорелка, Белозерского р-на
умерла Неизвестно
Супруги
Баклушин Иван Михайлов16.11.1853 г.р.
Дети
(Баклушина) Анна Иванова03.02.1885 г.р.
Баклушин Петр Иванов14.05.1887 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Погорелка, Белозерского р-на
Бракосочетание
13.01.1883
Рождение ребёнка
03.02.1885
Дочь: (Баклушина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
14.05.1887
Сын: Баклушин Петр Иванов
Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.05.1893
Сын: Баклушин Николай Иванович
Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
05.12.1895
Сын: Баклушин Георгий (Егор) Иванович
Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Баклушин Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно