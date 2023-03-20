Афанасья Лазарева 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасья Лазарева

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1862, д.Погорелка, Белозерского р-на

умерла Неизвестно

Супруги
Баклушин Иван Михайлов16.11.1853 г.р.
Дети
(Баклушина) Анна Иванова03.02.1885 г.р.
Баклушин Петр Иванов14.05.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Погорелка, Белозерского р-на

Бракосочетание
13.01.1883

Муж: Баклушин Иван Михайлов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
03.02.1885

Дочь: (Баклушина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
14.05.1887

Сын: Баклушин Петр Иванов

Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
1891

Сын: Баклушин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Баклушин Николай Иванович

Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
05.12.1895

Сын: Баклушин Георгий (Егор) Иванович

Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
1898

Сын: Баклушин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Баклушин Иван Михайлов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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