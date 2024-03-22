Новичков Клементий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Новичков Иван Васильев
Мать: Новичкова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1811
Сын: Новичков Антон Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Новичков Василий Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1815
Смерть
Неизвестно