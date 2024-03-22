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Новичков Клементий Иванов

Место рождения

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Новичков Иван Васильев

Мать: Новичкова Мавра Иванова

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1811

Сын: Новичков Антон Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Новичков Василий Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Новичков Иван Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Новичков Иван Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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