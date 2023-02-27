(Тимошенко) Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Митрофан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1907
Сын: Тимошенко Семён
Отец ребёнка: Тимошенко Митрофан
Рождение ребёнка
22.06.1908
Дочь: (Тимошенко) Марфа
Отец ребёнка: Тимошенко Митрофан
Смерть
Неизвестно