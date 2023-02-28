Петина (Антонова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петина (Антонова) Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1990

Отец: Антонов Алексей Сергеевич

Мать: Антонова Надежда Ивановна

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