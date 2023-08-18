Попов Георгий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Георгий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натальина (Натальина) Александра

Рождение ребёнка
20.07.1945

Сын: Попов Владимир

Мать ребёнка: Натальина (Натальина) Александра

Стойба, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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