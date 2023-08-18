Попов Георгий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1945
Сын: Попов Владимир
Мать ребёнка: Натальина (Натальина) Александра
Стойба, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно