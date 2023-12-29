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Свешников Пётр Михайлович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1744

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Свешников Михаил Афанасьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1774

Сын: Свешников Матвей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Свешников Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Свешников Азар Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1814

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