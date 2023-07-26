Шибико (Симакова) Евстолия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С Неизвестно по 1931
Осуждение
1931
как член семьи кулака, административно выселена с родителями из д. Ошурки Судиславским РИК
Реабилитация осужденного
19.02.1996
Смерть
Неизвестно