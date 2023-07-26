Шибико (Симакова) Евстолия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибико (Симакова) Евстолия Федоровна

Место рождения

Ошурки, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошурки, Костромской уезд, Костромская область
Место жительства
С Неизвестно по 1931
Ошурки, Костромской уезд, Костромская область
Осуждение
1931
как член семьи кулака, административно выселена с родителями из д. Ошурки Судиславским РИК
Реабилитация осужденного
19.02.1996
Смерть
Неизвестно

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