Цыбульник Яков
Место рождения, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с.Кривая Лука
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
, Донецкая область, Украина г. Николаевка
Рождение ребёнка
10.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
, Донецкая область, Украина г. Николаевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2020
, Донецкая область, Украина г. Николаевка