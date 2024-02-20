Цыбульник Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульник Яков

Место рождения

, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с.Кривая Лука

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

, Донецкая область, Украина г. Николаевка
Рождение ребёнка
10.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

, Донецкая область, Украина г. Николаевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
, Донецкая область, Украина г. Николаевка
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