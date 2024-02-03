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Пенина Агриппина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Пенин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Комарова Феоктиста Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович

Рождение ребёнка
21.12.1920

Дочь: Комарова Евстолья Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович

Рождение ребёнка
09.09.1923

Дочь: Комарова Рахиль Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович

Рождение ребёнка
20.11.1925

Дочь: Комарова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович

Рождение ребёнка
20.03.1929

Сын: Комаров Галактион Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович

Рождение ребёнка
19.12.1931

Дочь: Комарова Лия Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович

Смерть
Неизвестно

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