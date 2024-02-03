Пенина Агриппина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Пенин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Комарова Феоктиста Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович
Рождение ребёнка
21.12.1920
Дочь: Комарова Евстолья Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович
Рождение ребёнка
09.09.1923
Дочь: Комарова Рахиль Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович
Рождение ребёнка
20.11.1925
Дочь: Комарова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович
Рождение ребёнка
20.03.1929
Сын: Комаров Галактион Васильевич
Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович
Рождение ребёнка
19.12.1931
Дочь: Комарова Лия Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Александрович
Смерть
Неизвестно