Арутюнян Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнян Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арутюнян Иван Владимирович

Рождение ребёнка
03.06.1984

Сын: Арутюнян Владимир Иванович

Отец ребёнка: Арутюнян Иван Владимирович

Рождение ребёнка
18.08.1985

Сын: Арутюнян Валерий Иванович

Отец ребёнка: Арутюнян Иван Владимирович

Рождение ребёнка
24.08.1989

Сын: Арутюнян Арутюн Иванович

Отец ребёнка: Арутюнян Иван Владимирович

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