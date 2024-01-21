Арутюнян Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1984
Сын: Арутюнян Владимир Иванович
Отец ребёнка: Арутюнян Иван Владимирович
Рождение ребёнка
18.08.1985
Сын: Арутюнян Валерий Иванович
Отец ребёнка: Арутюнян Иван Владимирович
Рождение ребёнка
24.08.1989
Отец ребёнка: Арутюнян Иван Владимирович