(Ананьева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ананьева) Варвара

Место рождения

д. Яровойкассы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Ананий

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1864

Муж: Петров Филипп

Рождение ребёнка
07.05.1867

Дочь: (Филиппова) Матрона

Отец ребёнка: Петров Филипп

Рождение ребёнка
17.10.1870

Сын: Филиппов Афанасий

Отец ребёнка: Петров Филипп

Рождение ребёнка
12.08.1872

Дочь: (Филиппова) Фекла

Отец ребёнка: Петров Филипп

Рождение ребёнка
11.02.1878

Сын: Филиппов Алексей

Отец ребёнка: Петров Филипп

Смерть
Неизвестно

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