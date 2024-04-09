(Ананьева) Варвара
Место рожденияд. Яровойкассы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Ананий
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1864
Муж: Петров Филипп
Рождение ребёнка
07.05.1867
Дочь: (Филиппова) Матрона
Отец ребёнка: Петров Филипп
Рождение ребёнка
17.10.1870
Сын: Филиппов Афанасий
Отец ребёнка: Петров Филипп
Рождение ребёнка
12.08.1872
Дочь: (Филиппова) Фекла
Отец ребёнка: Петров Филипп
Рождение ребёнка
11.02.1878
Сын: Филиппов Алексей
Отец ребёнка: Петров Филипп
Смерть
Неизвестно