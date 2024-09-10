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Щетников Виктор Дмитриевич

Место рождения

Пермь

Дата рождения

26.08.1931

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1931

Отец: Щетников Дмитрий Матвеевич

Мать: Щетникова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
03.08.1955

Сын: Щетников Сергей Викторович

Мать ребёнка: Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.02.1962

Дочь: Гуляева (Щетникова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна

Пермь
Смерть
1988
Пермь, Пермский, Пермский край

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