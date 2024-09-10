Щетников Виктор Дмитриевич
Место рожденияПермь
Дата рождения26.08.1931
Дата смерти1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1931
Отец: Щетников Дмитрий Матвеевич
Мать: Щетникова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1955
Сын: Щетников Сергей Викторович
Мать ребёнка: Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1962
Дочь: Гуляева (Щетникова) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна
Пермь
Смерть
1988