Куваев Федор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1901
Рождение ребёнка
01.08.1902
Дочь: (Куваева) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: (Салина) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1905
Дочь: (Куваева) Антонина Федоровна
Мать ребёнка: (Салина) Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно