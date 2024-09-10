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Куваев Федор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1901

Жена: (Салина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1902

Дочь: (Куваева) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: (Салина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1905

Дочь: (Куваева) Антонина Федоровна

Мать ребёнка: (Салина) Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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