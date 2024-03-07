Толкунов Константин Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Толкунов Евдоким Константинов
Мать ребёнка: Толкунова Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Толкунов Симеон Константинов
Мать ребёнка: Толкунова Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Толкунов Василей Константинов
Мать ребёнка: Толкунова Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Толкунов Василей Константинов
Мать ребёнка: Толкунова Матрена Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно