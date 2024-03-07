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Толкунов Константин Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Толкунов Евдоким Константинов

Мать ребёнка: Толкунова Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Толкунов Симеон Константинов

Мать ребёнка: Толкунова Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Толкунов Василей Константинов

Мать ребёнка: Толкунова Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Толкунов Василей Константинов

Мать ребёнка: Толкунова Матрена Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкунова Матрена Васильева

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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