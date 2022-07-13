Виноградов Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Петр Сергеевич

Виноградов Петр Сергеевич

avatar

Место рождения

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Виноградов Сергей

Мать: Виноградова Светлана Михайловна

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Виноградова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Виноградова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Мария

Рождение ребёнка
12.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.