Виноградов Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Виноградов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Виноградова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Виноградова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виноградова Мария
Рождение ребёнка
12.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно