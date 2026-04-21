Медведев Данила Дмитриевич
мужской, родился 03.12.1867, Барашево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМедведев Дмитрий Андреевич1847 г.р.
МатьМедведева Анна Кузьминична1846 ст. г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Медведев Валентин
Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна
Дочь: Медведева Марфа Даниловна
Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна
Дочь: Медведева Ефросинья Даниловна
Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна
Дочь: Медведева Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна
Сын: Медведев Степан Данилович
Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна
Дочь: Медведева Мария Даниловна
Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна
Дочь: Медведева Елена Даниловна
Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна
Сын: Медведев Василий Данилович
Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна
Дочь: Медведева Анна Даниловна
Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна
Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна