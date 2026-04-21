Медведев Данила Дмитриевич 03.12.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Медведев Данила Дмитриевич

Автор
НМ
Медведев Н.

мужской, родился 03.12.1867, Барашево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Медведев Дмитрий Андреевич1847 г.р.
Мать
Медведева Анна Кузьминична1846 ст. г.р.
Супруги
Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна01.11.1870 г.р.
Дети
Медведева Марфа Даниловна1872 г.р.
Медведева Ефросинья Даниловна1873 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1867

Отец: Медведев Дмитрий Андреевич

Мать: Медведева Анна Кузьминична

Барашево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Валентин

Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Медведева Марфа Даниловна

Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Медведева Ефросинья Даниловна

Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Медведева Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Рождение ребёнка
С 1887 по 1888 ст.

Сын: Медведев Степан Данилович

Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Рождение ребёнка
03.04.1888

Дочь: Медведева Мария Даниловна

Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Бракосочетание
03.10.1888

Жена: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Рождение ребёнка
20.05.1896

Дочь: Медведева Елена Даниловна

Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Барашево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.03.1903

Сын: Медведев Василий Данилович

Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Рождение ребёнка
15.07.1905

Дочь: Медведева Анна Даниловна

Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Рождение ребёнка
13.01.1908

Сын: Медведев Иван Данилович

Мать ребёнка: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.