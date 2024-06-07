Кресальная (Адаменко) Мелания Каллиниковна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКресальная (Адаменко) Мелания Каллиниковна

Кресальная (Адаменко) Мелания Каллиниковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Кресальная) Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Кресальный Спиридон Алексеевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Кресальная) Серафима Спиридоновна

Отец ребёнка: Кресальный Спиридон Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Кресальная) Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Кресальный Спиридон Алексеевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кресальный Петр Спиридонович

Отец ребёнка: Кресальный Спиридон Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.