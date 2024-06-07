Кресальная (Адаменко) Мелания Каллиниковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Кресальная) Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Кресальный Спиридон Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Кресальная) Серафима Спиридоновна
Отец ребёнка: Кресальный Спиридон Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Кресальная) Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Кресальный Спиридон Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кресальный Петр Спиридонович
Отец ребёнка: Кресальный Спиридон Алексеевич
Смерть
Неизвестно