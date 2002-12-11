Казаков Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1945
Дата смерти11.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.09.1972
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1985
Сын: Казаков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Казакова (Царева) Зинаида Васильевна
Смерть
11.12.2002