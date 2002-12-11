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Казаков Владимир Николаевич

Место рождения

Тейково, Тейково, Ивановская область

Дата рождения

30.12.1945

Дата смерти

11.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Тейково, Тейково, Ивановская область
Бракосочетание
30.09.1972

Жена: Казакова (Царева) Зинаида Васильевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1985

Сын: Казаков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Казакова (Царева) Зинаида Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.12.2002
Москва, город федерального значения Москва

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