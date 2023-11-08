Łaszczyński z Łaszczyna h. Wierzbna (Golcz) Zofia Maria Zygmunta
Место рожденияRatyń, Lądek
Дата рождения16.07.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1863
Ratyń, Lądek
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Łaszczyński Felicjan
Рождение ребёнка
1897
Сын: De Verbno Łaszczyński Władysław
Отец ребёнка: Łaszczyński Felicjan
Рождение ребёнка
25.03.1906
Сын: Łaszczyński Zygmunt
Отец ребёнка: Łaszczyński Felicjan
Łanięta
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Łaszczyński Felicjan
Смерть
Неизвестно
Leszcze