Łaszczyński z Łaszczyna h. Wierzbna (Golcz) Zofia Maria Zygmunta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиŁaszczyński z Łaszczyna h. Wierzbna (Golcz) Zofia Maria Zygmunta

Łaszczyński z Łaszczyna h. Wierzbna (Golcz) Zofia Maria Zygmunta

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Место рождения

Ratyń, Lądek

Дата рождения

16.07.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1863

Отец: Golcz (von Goltz) Józef Kazimierz Aleksander

Мать: Golcz (von Goltz) Prakseda

Ratyń, Lądek
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Łaszczyński Felicjan

Рождение ребёнка
1897

Сын: De Verbno Łaszczyński Władysław

Отец ребёнка: Łaszczyński Felicjan

Рождение ребёнка
25.03.1906

Сын: Łaszczyński Zygmunt

Отец ребёнка: Łaszczyński Felicjan

Łanięta
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Łaszczyński Felicjan

Смерть
Неизвестно
Leszcze
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