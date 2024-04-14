Вершинин Авксентий Манойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин Авксентий Манойлович

Вершинин Авксентий Манойлович

Место рождения

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Вершинин Манойла Тимофеевич

Мать: не указана

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Вершинин Алексей Авксентьевич

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Медведец, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Вершинин Иван Авксентьевич

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Медведец, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.