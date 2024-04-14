Вершинин Авксентий Манойлович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Вершинин Манойла Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Вершинин Алексей Авксентьевич
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Вершинин Иван Авксентьевич
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно