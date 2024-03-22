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Наталья
Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.1976
Пол
Женский
Отец
Дуркин Николай Михайлович
1957 г.р.
Мать
Ангелина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1976
Отец:
Дуркин Николай Михайлович
Мать:
Ангелина
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