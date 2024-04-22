(Белова) Екатерина Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Белов Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Белов Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Белов Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Белова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно