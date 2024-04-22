(Белова) Екатерина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белова) Екатерина Герасимовна

Место рождения

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Белов Герасим Григорьевич

Мать: Белова Прасковья Кузьминична

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Белов Василий Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Терентьевич

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Белов Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Терентьевич

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Белов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Терентьевич

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Белова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Терентьевич

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Иван Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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