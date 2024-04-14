Желтова (Желтова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтова (Желтова) Зоя Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Владимир

Рождение ребёнка
07.06.1951

Сын: Васильев Анатолий

Отец ребёнка: Васильев Владимир

Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: (Васильева) Наталья

Отец ребёнка: Васильев Владимир

Смерть
2009

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