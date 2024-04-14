Желтова (Желтова) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Владимир
Рождение ребёнка
07.06.1951
Сын: Васильев Анатолий
Отец ребёнка: Васильев Владимир
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: (Васильева) Наталья
Отец ребёнка: Васильев Владимир
Смерть
2009