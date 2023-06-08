Бондарева (Коча) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Коча) Анна Николаевна

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Место рождения

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

01.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1962

Отец: Коча Николай Семенович

Мать: Коча (Жужлева) Евдокия Макаровна

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
19.06.1982

Дочь: Хижняк (Бондарева) Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Бондарев Алексей Петрович

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Алексей Петрович

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика

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