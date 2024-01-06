Рабига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1923

Сын: Сиразетдинов Закария Загертдинович (Тимербаевич)

Отец ребёнка: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Сиразетдинов Марвар Загертдин улы

Отец ребёнка: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Валиуллина Минигуль Загертдин кызы

Отец ребёнка: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиразетдинов Анвар Загертдинович (Тимербаевич)

Отец ребёнка: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиразетдинова яхия Загертдин улы

Отец ребёнка: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиразетдинов Раис Загертдинович

Отец ребёнка: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)

Смерть
Неизвестно
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