Рабига
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1923
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Сиразетдинов Марвар Загертдин улы
Отец ребёнка: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Валиуллина Минигуль Загертдин кызы
Отец ребёнка: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиразетдинова яхия Загертдин улы
Отец ребёнка: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиразетдинов Раис Загертдинович
Отец ребёнка: Сиразетдинов Загертин (Тимербай)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно