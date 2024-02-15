Манеев Алексей Сергеевич 10.01.1975 — найти родственников по фамилии на Familio

Манеев Алексей Сергеевич

Автор
БМ
Манеев Б.

мужской, родился 10.01.1975

Отец
Манеев Сергей ВикторовичНеизвестно г.р.
Мать
НинаНеизвестно г.р.
Супруги
Манеева (Блинова) Наталья15.01.1983 г.р.
ХзНеизвестно г.р.
Дети
(Манеева) Вика05.09.1995 г.р.
Блинов Артем Алексеевич07.12.2003 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1975

Отец: Манеев Сергей Викторович

Мать: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хз

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манеева (Блинова) Наталья

Рождение ребёнка
05.09.1995

Дочь: (Манеева) Вика

Мать ребёнка: Хз

Рождение ребёнка
07.12.2003

Сын: Блинов Артем Алексеевич

Мать ребёнка: Манеева (Блинова) Наталья

Рождение ребёнка
15.06.2014

Сын: Манеев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Манеева (Блинова) Наталья

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