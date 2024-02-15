Манеев Алексей Сергеевич
мужской, родился 10.01.1975
ОтецМанеев Сергей ВикторовичНеизвестно г.р.
МатьНинаНеизвестно г.р.
Супруги
Манеева (Блинова) Наталья15.01.1983 г.р.
ХзНеизвестно г.р.
Дети
(Манеева) Вика05.09.1995 г.р.
Блинов Артем Алексеевич07.12.2003 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1975
Отец: Манеев Сергей Викторович
Мать: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хз
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1995
Дочь: (Манеева) Вика
Мать ребёнка: Хз
Рождение ребёнка
07.12.2003
Мать ребёнка: Манеева (Блинова) Наталья
Рождение ребёнка
15.06.2014
Сын: Манеев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Манеева (Блинова) Наталья