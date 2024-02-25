Гильд (Маер) Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гильд Барбара
Отец ребёнка: Гильд Петер
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гильд Франц
Отец ребёнка: Гильд Петер
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гильд Петер
Отец ребёнка: Гильд Петер
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гильд Иосиф
Отец ребёнка: Гильд Петер
Смерть
Неизвестно