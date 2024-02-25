Гильд (Маер) Маргарета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильд (Маер) Маргарета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гильд Барбара

Отец ребёнка: Гильд Петер

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гильд Франц

Отец ребёнка: Гильд Петер

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гильд Петер

Отец ребёнка: Гильд Петер

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гильд Иосиф

Отец ребёнка: Гильд Петер

Смерть
Неизвестно

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