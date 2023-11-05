Radik — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Radik

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Fəskir

Мать: Rima

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Veronika

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Diana

Мать ребёнка: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

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