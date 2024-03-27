Магсум Абуталиб Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магсум Абуталиб Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Абуталиб Гайси Улы

Мать: Шамси

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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