Магсум Абуталиб Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Абуталиб Гайси Улы
Мать: Шамси
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно