Татьяна Васильевна 11.06.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.06.1931, Ивановка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

умерла 09.09.2011

Отец
Филимонов Василий ЯковлевичНеизвестно г.р.
Мать
Филимонова (Серова) Агафья Александровна23.02.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1931

Отец: Филимонов Василий Яковлевич

Мать: Филимонова (Серова) Агафья Александровна

Ивановка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексей Андреевич

Смерть
09.09.2011

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