Татьяна Васильевна
женский, родилась 11.06.1931, Ивановка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
умерла 09.09.2011
ОтецФилимонов Василий ЯковлевичНеизвестно г.р.
МатьФилимонова (Серова) Агафья Александровна23.02.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1931
Ивановка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексей Андреевич
Смерть
09.09.2011