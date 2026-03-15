??? Авдотья Ивановна
женский, родилась 1834
умерла Неизвестно
Супруги
??? Константин Яковлевич1833 г.р.
Дети
??? Григорий Константинович24.01.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1857
Сын: ??? Григорий Константинович
Отец ребёнка: ??? Константин Яковлевич
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно