??? Авдотья Ивановна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

??? Авдотья Ивановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1834

умерла Неизвестно

Супруги
??? Константин Яковлевич1833 г.р.
Дети
??? Григорий Константинович24.01.1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
24.01.1857

Сын: ??? Григорий Константинович

Отец ребёнка: ??? Константин Яковлевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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