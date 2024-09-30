Румянцева (Васильева) Александра Васильева 17.04.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Румянцева (Васильева) Александра Васильева

Место рождения

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

17.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1887

Отец: Василий Евдокимов

Мать: Агафья (Агапия) Федорова

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Румянцев Кузьма Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Кузьма Фёдорович

Рождение ребёнка
21.06.1916

Сын: Румянцев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Румянцев Кузьма Фёдорович

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1919

Дочь: Лебедева (Румянцева) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Румянцев Кузьма Фёдорович

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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