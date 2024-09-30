Румянцева (Васильева) Александра Васильева
Место рождения
Дата рождения17.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1887
Отец: Василий Евдокимов
Мать: Агафья (Агапия) Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Румянцев Кузьма Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1916
Отец ребёнка: Румянцев Кузьма Фёдорович
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1919
Дочь: Лебедева (Румянцева) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Румянцев Кузьма Фёдорович
Смерть
Неизвестно