Проценко (Хрущ) Анастасия
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.11.1934
Дата смерти12.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1934
Отец: Хрущ Никита
Мать: Хрущ Матрона
Россия
Рождение ребёнка
1955
Сын: Проценко Сергей
Отец ребёнка: Проценко Иван
Рождение ребёнка
08.07.1957
Дочь: Черноскутова Вера
Отец ребёнка: Проценко Иван
Россия
Рождение ребёнка
05.10.1963
Дочь: Кошара Любовь
Отец ребёнка: Проценко Иван
Смерть
12.03.1982