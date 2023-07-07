Проценко (Хрущ) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко (Хрущ) Анастасия

Место рождения

Россия

Дата рождения

11.11.1934

Дата смерти

12.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1934

Отец: Хрущ Никита

Мать: Хрущ Матрона

Россия
Рождение ребёнка
1955

Сын: Проценко Сергей

Отец ребёнка: Проценко Иван

Рождение ребёнка
08.07.1957

Дочь: Черноскутова Вера

Отец ребёнка: Проценко Иван

Россия
Рождение ребёнка
05.10.1963

Дочь: Кошара Любовь

Отец ребёнка: Проценко Иван

Смерть
12.03.1982
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