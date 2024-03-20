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(Филюшина) Татьяна
(Филюшина) Татьяна
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Древо
Место рождения
г. Бердск
Дата рождения
05.01.1970
Пол
Женский
Отец
Филюшин Юрий Васильевич
1938 г.р.
Мать
Филюшина Валентина Константиновна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1970
Отец:
Филюшин Юрий Васильевич
Мать:
Филюшина Валентина Константиновна
г. Бердск
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