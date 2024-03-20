(Филюшина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филюшина) Татьяна

Место рождения

г. Бердск

Дата рождения

05.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1970

Отец: Филюшин Юрий Васильевич

Мать: Филюшина Валентина Константиновна

г. Бердск
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