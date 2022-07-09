Плешивых Анфиса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешивых Анфиса Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2022

Отец: Плешивых Антон

Мать: Ендрушко Лариса

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