Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Шехирев Алексей Феодорович

Мать: Шехирева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева Феодосия Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Забайкальской обл, Нерчинского у, Ильдиканской вол, д. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.

Дочь: (Шехирева) Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Шехирева Феодосия Елисеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шехирев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шехирева Феодосия Елисеевна

Рождение ребёнка
02.06.1916 ст.

Дочь: (Шехирева) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Шехирева Феодосия Елисеевна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шехирева Феодосия Елисеевна

Смерть
После 1923

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