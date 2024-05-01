Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Шехирев Алексей Феодорович
Мать: Шехирева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Забайкальской обл, Нерчинского у, Ильдиканской вол, д. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.
Дочь: (Шехирева) Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Шехирева Феодосия Елисеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шехирев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шехирева Феодосия Елисеевна
Рождение ребёнка
02.06.1916 ст.
Дочь: (Шехирева) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Шехирева Феодосия Елисеевна
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шехирева Феодосия Елисеевна
Смерть
После 1923