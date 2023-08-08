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Усачев Валерий Валентинович
Усачев Валерий Валентинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.1952
Пол
Мужской
Отец
Усачев Валентин Иванович
1918 г.р.
Мать
Митрофанова Татьяна Емельяновна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1952
Отец:
Усачев Валентин Иванович
Мать:
Митрофанова Татьяна Емельяновна
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