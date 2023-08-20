Домаренко Владимир Ильич 01.12.1943 — найти родственников по фамилии на Familio

Домаренко Владимир Ильич

Автор
АК
Крылова А.

мужской, родился 01.12.1943

Отец
Домаренко Илья Иванович1918 г.р.
Мать
(Домаренко) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Домаренко Илья ВладимировичНеизвестно г.р.
Домаренко Марина ВладимировнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1943

Отец: Домаренко Илья Иванович

Мать: (Домаренко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домаренко Илья Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домаренко Марина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Орехово-Зуево Город, Город Орехово-Зуево

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