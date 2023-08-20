Домаренко Владимир Ильич
мужской, родился 01.12.1943
ОтецДомаренко Илья Иванович1918 г.р.
Мать(Домаренко) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Домаренко Илья ВладимировичНеизвестно г.р.
Домаренко Марина ВладимировнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1943
Отец: Домаренко Илья Иванович
Мать: (Домаренко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домаренко Илья Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домаренко Марина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Орехово-Зуево Город, Город Орехово-Зуево