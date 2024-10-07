Сидор Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидор Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Демид Трофимович

Мать: Прасковья Маркелова

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Марк Сидорович

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Смерть
1838

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