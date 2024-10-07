Сидор Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Демид Трофимович
Мать: Прасковья Маркелова
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Марк Сидорович
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Смерть
1838