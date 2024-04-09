Шканов Роман Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Шканов Никита Афонасьевич?
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Шканова Офимья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: Шканова Офимья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: (Шканова) Авдотья Романовна
Мать ребёнка: Шканова Офимья Дмитриевна