Шканов Роман Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шканов Роман Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Шканов Никита Афонасьевич?

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Шканов Лукьян Романович

Мать ребёнка: Шканова Офимья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Шканов Алексей Романович

Мать ребёнка: Шканова Офимья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: (Шканова) Авдотья Романовна

Мать ребёнка: Шканова Офимья Дмитриевна

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