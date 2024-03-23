Белкин Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Римма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Челпанов Николай

Мать: Челпанова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Онянов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онянов Валерий

Отец ребёнка: Онянов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онянов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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