Скороходова Аксинья Ивановна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Скороходова) Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Трофимов

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Скороходова) Варвара Кузьминична

Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Трофимов

Рождение ребёнка
18.08.1913

Сын: Скороходов Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Трофимов

Рождение ребёнка
1919

Сын: Скороходов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Трофимов

Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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