Скороходова Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Скороходова) Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Трофимов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Скороходова) Варвара Кузьминична
Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Трофимов
Рождение ребёнка
18.08.1913
Сын: Скороходов Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Трофимов
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Трофимов
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.