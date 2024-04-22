Зайцева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти08.09.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1879
Дочь: Зайцева Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич
Рождение ребёнка
27.08.1881
Сын: Зайцев Иван Егорович
Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич
Рождение ребёнка
14.05.1884
Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич
Рождение ребёнка
01.02.1886
Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич
Рождение ребёнка
06.06.1888
Сын: Зайцев Петр Егорович
Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1890 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич
Смерть
08.09.1925
Подольск, Подольск, Московская область