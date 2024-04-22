Зайцева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Мария Ивановна

Зайцева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

08.09.1925

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич

Рождение ребёнка
22.12.1879

Дочь: Зайцева Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1881

Сын: Зайцев Иван Егорович

Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1884

Сын: Зайцев Федор Егорович

Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1886

Сын: Зайцев Федор Егорович

Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1888

Сын: Зайцев Петр Егорович

Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1890 ст.

Сын: Зайцев Василий Егорович

Отец ребёнка: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич

Макарово, Подольск, Московская область
Смерть
08.09.1925
Подольск, Подольск, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.