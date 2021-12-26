Барильотти Николай
Место рожденияНеаполь, Италия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барильотти Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Strеm Шарлотта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Strеm Шарлотта
Место жительства
1843
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1855
Сын: Барильотти Николай Николаевич
Мать ребёнка: Strеm Шарлотта
Место жительства
1855
Толстая, Сумська область
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Барильотти Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Strеm Шарлотта
Смерть
Неизвестно