Барильотти Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барильотти Николай

Место рождения

Неаполь, Италия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барильотти Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Strеm Шарлотта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Strеm Шарлотта

Место жительства
1843
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1855

Сын: Барильотти Николай Николаевич

Мать ребёнка: Strеm Шарлотта

Место жительства
1855
Толстая, Сумська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Барильотти Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Strеm Шарлотта

Смерть
Неизвестно

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