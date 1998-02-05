Левчук (Данилкина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левчук (Данилкина) Нина

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Место рождения

д Селище могилевская область чериковский район Белорусия

Дата рождения

27.12.1927

Дата смерти

05.02.1998

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927

Отец: Данилкин Алексей

Мать: Данилкина (Ермакова) Анна

Место жительства
Около 1951
переезд из деревни Селище в Ленинград. Переезд к тете (Татьяна). Работала сначала в Ленводоканале. Училась. Потом работа на фабрике Красный октябрь (музыкальные инструменты). Жила в общежитии (пр. Ким... Показать все
Работа или профессия
С 1954 по 1964
револьверщица (токарно-револьверный стано) | Красный октябрь (музыкальные инструменты)
Бракосочетание
13.09.1960

Муж: Левчук Николай

Рождение ребёнка
18.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левчук Николай

Работа или профессия
С 1964 по 1968
револьверщица | кислородный завод (автоген)
Место жительства
С 1964
Работа или профессия
С 1968 по 1983
револьверщица | Пролетарский завод
Смерть
05.02.1998
Причина смерти: раковая интоксикация (соркома)
Похороны
Неизвестно

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