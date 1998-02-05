Левчук (Данилкина) Нина
Место рожденияд Селище могилевская область чериковский район Белорусия
Дата рождения27.12.1927
Дата смерти05.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927
Отец: Данилкин Алексей
Место жительства
Около 1951
переезд из деревни Селище в Ленинград. Переезд к тете (Татьяна). Работала сначала в Ленводоканале. Училась. Потом работа на фабрике Красный октябрь (музыкальные инструменты). Жила в общежитии (пр. Ким... Показать все
Работа или профессия
С 1954 по 1964
револьверщица (токарно-револьверный стано) | Красный октябрь (музыкальные инструменты)
Бракосочетание
13.09.1960
Муж: Левчук Николай
Рождение ребёнка
18.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левчук Николай
Работа или профессия
С 1964 по 1968
револьверщица | кислородный завод (автоген)
Место жительства
С 1964
Работа или профессия
С 1968 по 1983
револьверщица | Пролетарский завод
Смерть
05.02.1998
Причина смерти: раковая интоксикация (соркома)
Похороны
Неизвестно